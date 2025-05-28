إحالة أوراق عامل قتل أمه القعيدة وشقيقته ومثّل بجثتها بالنار للمفتي

الفيوم- حسين فتحى:



أحالت محكمة جنايات الفيوم، أوراق شاب يعمل بمحل كشرى، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل أمه وشقيقته.



صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الغفور وعضوية المستشارين إسلام خليل ابراهيم، وأحمد عابد، بأمانة سر مدحت محمد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.



تعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من عام 2024 عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان"، بقيام المتهم بخنق والدته درية محمد عثمان، وشقيقته حنان، أثناء نومهما داخل منزلهما.



كشفت تحريات المقدم هشام حسن رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "ثان" أن المتهم توجه إلى منزل والدته وهى سيدة قعيدة وطريحة الفراش لكونها تعاني من بعض الامراض، حيث طالبها بضرورة توفير مبلغ مالي بحجة السفر للعمل بالمملكة العربية السعودية، وعندما رفضت الأم استدانة المبلغ المطلوب من أقاربها، قام بكتم فمها وأنفها بقطعة قماش، ولم يتركها إلا بعد فارقت الحياة، ثم توجه إلى شقيقته التى كانت تغط فى النوم، حيث أنقص عليها هى الأخرى، حيث قام بخنقها، ثم جذبها خارج حجرتها، ثم أحضر قطعة من الخشب وانهال بها على رأسها.



وأضافت التحريات بعد سقوط المجنى عليها شقيقته على الأرض، قام بحسر ملابسها كاشفا عورتها، ثم وضع قطعة على الألمنيوم على النار، وبعدها قام بوضعها على أماكن العفة بفرض تعذيبها والانتقام منها.



جرى القبض على المتهم والذى اعترف بارتكابه الجريمة كما أرشد عن الادوات المستخدمة فى ارتكابه الواقعة ثم قام بتمثيل الجريمة أمام فريق من نيابة بندر الفيوم.