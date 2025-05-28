وكيل تعليم أسوان يستقبل فريق برنامج "مستقبلي" بمنظمة اليونيسف

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأربعاء، الدكتورة ابتهال الغراوي مدير برنامج جودة التعليم والمهارات باليونيسف، وشيرين زايد مسئول تعليمي باليونيسف، و محمد السباعي مدير المكتب الفني بالمركزية للتعليم العام بالإضافة إلى الفريق التنفيذي لبرنامج "مستقبلي"، وذلك بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام.

وعبر وكيل الوزارة اللقاء عن سعادته لاختيار محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى التى سيتم تنفيذ برنامج "مستقبلي" بها بالإضافة إلى محافظتي القليوبية والإسكندرية، مؤكدًا أنها ستكون بداية جيدة، حيث أن أسوان بها عدد من المدارس الإعدادية الفعالة والمتميزة، والتى ستسهم فى إثراء بيئة العمل بالمشروع.

وأضافت دكتورة ابتهال الغراوي، أن برنامج "مستقبلى" يهدف إلى تعزيز مهارات تعليم القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية، وزيادة التفاعل مع العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضيات، وتقديم الإرشاد المهني لطلاب المرحلة الإعدادية في مصر.

وذلك في إطار إستراتيجية التعاون الفني مع الوزارة، ورؤية مصر 2030 "إنشاء نظام تعليمي مبتكر" من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتحقيق التنمية الوطنية، وربطهم بجيل جديد من التعلم الرقمي.

وأشارت شيرين زايد إلى أن برنامج "مستقبلي" يتمثل فى ثلاثة محاور رئيسية للدعم:

أولًا المهارات الأساسية: وتهدف إلى سد الفجوات في المهارات التأسيسية لدى الطلاب من خلال تقديم برامج علاجية لدعم مهارات القراءة والكتابة والحساب ومعسكرات تدريبية تركز على مهارات الحياة الأساسية، ثانيًا نادي "المستقبل": والذى يعد مساحة تطبيقية تفاعلية تجمع بين التعلم القائم على المشاريع واللعب والتجريب في مجالات العلوم، التكنولوجيا والرياضيات، ثالثًا الإرشاد المهنى والتوجيه الأكاديمي: ويشمل تقديم خدمات استشارية وتوجيهية تساعد الطلاب على استكشاف المسارات المهنية والأكاديمية المناسبة لقدراتهم واهتماماتهم.

يُذكر أن برنامج "مستقبلي" يستهدف طلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس، مع تركيز خاص على الفتيات "الطالبات"، ويتم تنفيذه على مدارس 3 سنوات، تبدأ خلال شهر يونيو المقبل وتستمر حتى ديسمبر 2027، ويتم تنفيذه بأسوان على 20 مدرسة إعدادي.