مغادرة 1397 حاجًا إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء نويبع

جنوب سيناء - رضا السيد:

يواصل ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، أعمال الإجراءات الخاصة بمغادرة أفواج حجاج البر إلى الأراضي المقدسة، وذلك في إطار الجهود الخاصة بتيسير حركة نقل حجاج بيت الله الحرام.

وشهد ميناء نويبع اليوم، مغادرة 1397 حاجًا و32 باص عبر العبارتين "آيلة" و"سينا"، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق النظام والانسيابية خلال إنهاء الإجراءات.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر ميناء نويبع منذ بدء موسم السفر حتى اليوم بلغ 5463 حاجًا و151 أتوبيسًا حتى الآن، وسط استعدادات شاملة وتنسيق كامل بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وشركات النقل البحري، والجهات الأمنية والتنظيمية المختصة، لضمان راحة وسلامة الحجاج.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري خلال موسم الحج، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انسيابية الحركة، وتيسير عملية السفر للحجاج.

وأكد أنه جرى التأكيد على ضرورة المتابعة اللحظية لحركة العبارات، وتقديم كافة التسهيلات لراحة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على توفير أفضل الخدمات للحجاج.