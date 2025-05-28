محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بقرية بني هاني

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير ومنظومة العمل، وانتظام تقديم الخدمة بالوحدة الصحية لقرية بني هاني التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة.

واطمأن المحافظ على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية والفنية، وتجول داخل أقسام ومكونات الوحدة، وشملت الإستقبال، والطوارئ، و المعمل، والصيدلية، وغرفة الرعاية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعلاج الطبيعي، بجانب نادي المرأة، حيث راجع المحافظ مع وكيل الوزارة ومدير الإدارة، بعض النقاط والتفاصيل المتعلقة بسير ومنظومة العمل، وموقف أرصدة الأدوية، والمستلزمات المتوافرة، والإطلاع على مستوى ومتوسط حجم التردد اليومي والشهري والخدمات المقدمة بكل قسم وعيادة.

وخلال الجولة التقى المحافظ عددا من أهالي وأبناء القرية، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، وشكواهم من نقص بعض الخدمات أو تعزيز مستوى الخدمة المقدمة بها حيث تضمنت مطالب الأهالي إنشاء وحدة إسعاف لخدمة القرية، وأخرى متعلقة بخدمة الصرف الصحي، ومطلب خاص بإنشاء مركز شباب لخدمة أبناء وشباب القرية، وغيرها من المطالب التي حرص المحافظ على مناقشتها مع المواطنين في وجود أعضاء البرلمان.