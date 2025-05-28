فعالية ترفيهية مجانية للأطفال احتفالاً ببدء الإجازة بمكتبة دمنهور

البحيرة - أحمد نصرة:



تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور فعالية ترفيهية مميزة للأطفال، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6 مساءً، بحديقة المكتبة، بمناسبة بدء الإجازة الصيفية، وذلك بمشاركة أتوبيس المكتبة المتنقلة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب بالبحيرة،ضمن أنشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.



تستهدف الفعالية الأطفال من سن 5 أعوام فأكثر، وتُقدم مجانًا للجمهور، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة والهادفة، من بينها: (ورش الرسم والتلوين-ورش الحكي والأشغال اليدوية - ألعاب ومسابقات ترفيهية وتعليمية).



و تهدف الفعالية أيضاً إلى تنمية وعي الأطفال بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، في جو من البهجة والتفاعل والإبداع، بما يسهم في غرس قيم المسؤولية البيئية منذ الصغر.



وأكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص المحافظة على دعم مثل هذه المبادرات التي تُسهم في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز وعيهم بقضايا مجتمعية هامة، وفي مقدمتها ترشيد استهلاك المياه، مشيدة بالدور التوعوي لمكتبة مصر العامة في تنشئة أجيال واعية وقادرة على المساهمة في بناء المستقبل.





