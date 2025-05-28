550 طفلًا ينضمون إلى رحلة العلاج في مستشفى أورام الأقصر خلال عام

الأقصر-محمد محروس:

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان عن قبول أكثر من 550 حالة جديدة من الأطفال مرضى السرطان خلال عام، وذلك منذ يونيو 2024 وحتى الآن، ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للأطفال المصابين بأمراض السرطان.

ويعكس هذا العدد المتزايد مقارنة بالأعوام الماضية الدور الحيوي الذي تؤديه المستشفى كأول وأكبر مركز متخصص في علاج أورام الأطفال، ويؤكد حجم الثقة المجتمعية والطبية في إمكانيات المستشفى.

وأوضح الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن تزايد أعداد الأطفال المقبولين للعلاج يعكس تطور المستشفى وقدرتها الاستيعابية المتنامية، مشيرًا إلى التزامهم بتقديم أفضل رعاية ممكنة لكل طفل مصاب بالسرطان. ولفت إلى أن الفريق الطبي المتخصص في أورام الأطفال يعمل بروح إنسانية ومهنية عالية لتحقيق نسب شفاء مرتفعة، إلى جانب تقديم دعم نفسي شامل لأسر المرضى.

من جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بهذا الإنجاز، وبالنتائج المحققة في علاج الأطفال، مؤكدًا أن التوسع في عدد الحالات يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق حلم المؤسسة في إيصال خدماتها المجانية لكل طفل يحتاج إليها. وأوضح أن المؤسسة تواصل دعم المستشفى يوميًا لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية وزيادة نسب الشفاء.