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مصرع كهربائي صعقا بالتيار أثناء عمله في بني سويف

12:21 م الأربعاء 28 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقى كهربائي مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي، أثناء عمله بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "أحمد.و.ق"، 28 عامًا، مقيم قرية قمن العروس التابعة لدائرة مركز الواسطى، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا توجد أية إصابات وأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة الصعق، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصرع كهربائي بني سويف مركز الواسطى
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