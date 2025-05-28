قطع المياه عن مدينة أبوتيج في أسيوط 6 ساعات

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية "أبوتيج 2"، وذلك ضمن خطة الشركة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن الأعمال تشمل ربط قطع الزهر والمحابس بغرفة المحابس الجديدة التي تم إنشاؤها على خط الطرد القائم بالمحطة، ما يستلزم إيقاف تشغيل المحطة مؤقتًا.

وبناءً عليه، سيتم قطع المياه عن مدينة أبوتيج لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل الأربعاء وحتى الساعة 6 صباح الخميس الموافق 29 مايو 2025، لحين الانتهاء من الأعمال المقررة.

وأكد المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الإحلال والتجديد الدورية التي تنفذها الشركة بهدف إطالة العمر الافتراضي لأصولها وضمان استمرارية وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ودعت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيدة بتعاونهم وتفهمهم لأهمية هذه الأعمال.