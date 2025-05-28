الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن حي شرق الإسكندرية عن الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري مشاة جديد أمام عزبة الموظفين أعلى شريط السكة الحديد، وذلك لمنع تكرار الحوادث أثناء مرور القطارات.

وقالت نهى خليفة، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الكوبري الجديد الذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية للكباري والأنفاق يهدف إلى منع الحوادث، مطالبة المواطنين الالتزام استخدام الكوبري في عبور السكة الحديد تجنبًا للحوادث.

وأضاف رئيس حي شرق، أنه يجري الالتزام توجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 والاستجابة لطلبات المواطن السكندري.