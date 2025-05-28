رئيس جامعة الإسكندرية: تصحيح أوراق الإجابة فور انتهاء كل امتحان - صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات ورفع درجة الاستعداد في كافة الكليات والمعاهد، وتأمين اللجان وتحقيق الانضباط الكامل.

ووجه قنصوه، خلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب، وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة البدء في تصحيح أوراق الإجابة فور انتهاء كل امتحان، والإسراع في إتمام أعمال الرصد والمراجعة الدقيقة، تمهيدًا لإعلان النتائج في المواعيد المُحددة.

وفي سياق آخر، وجه قنصوه، بتشكيل مجموعة عمل داخل الكليات والمعاهد لإعداد نماذج إلكترونية تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والقانونية تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من تطبيق نظام ERP System التقني.

وأوضح أن البرنامج يستهدف وجود قاعدة بيانات شاملة، وذلك بهدف تطوير بيئة العمل وإدارتها بشكل متكامل في إطار جامعة ذكية محوكمة مستدامة ذات تنافسية عالمية.

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية الموافقة على إنشاء ماجستير مهني في الذكاء الاصطناعي بقسم تكنولوجيا المعلومات بمعهد الدراسات العليا والبحوث، وإصدار دليل إجرائي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

ووافق المجلس على ترقية 37 عضو هيئة تدريس، 16 إلى وظيفة أستاذ، و21 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 25 مدرس، ومنح 97 درجة دكتوراه و148 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.





