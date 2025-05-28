سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل بائع متجول متأثرًا بإصابته بطلق ناري، أثناء تواجده بالقرب من مشاجرة مسلحة بين عائلتين، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفي بناحية قرية برديس دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين بعض أفراد عائلتي "آل الخولي" و"آل الأنصاري".

نتج عن الواقعة مقتل أدهم عزت أحمد 33 عامًا، بائع متجول، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، تصادف تواجده على كوبري برديس بالقرب من المشاجرة.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.