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لليوم الثاني.. وقف رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب الرياح

07:05 ص الأربعاء 28 مايو 2025

البالون الطائر

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الأقصر - محمد محروس:

قررت هيئة الطيران المدني في الأقصر، اليوم الأربعاء، وقف رحلات البالون الطائر لليوم الثاني على التوالي، بسبب سرعة الرياح.

وأعلنت هيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولي، إلغاء جميع الرحلات التي كان من المقرر انطلاقها من موقع الإقلاع بالقرنة غرب الأقصر، لعدم ملاءمة الظروف المناخية للطيران.

كان من المنتظر تحليق نحو 32 بالونًا طائرًا، تقل مئات السياح من مختلف الجنسيات، قبل صدور القرار حفاظًا على سلامة الركاب.

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