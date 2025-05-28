حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنظيميا لأمانة التعليم بالمقر الرئيسي للحزب في مدينة طور سيناء، بحضور النائب غريب حسان، أمين عام الحزب بالمحافظة، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم، ومصطفى كمال، أمين أمانة التعليم، والأمناء المساعدين لأمانة التعليم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض دور لجنة التعليم، وأهم المحاور الهامة للعمل خلال المرحلة المقبلة، للارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي والجامعي.

وقال النائب غريب حسان، أمين عام الحزب بالمحافظة، إن التعليم هو أساس رقي وتقدم الأمم، لذا لابد أن يسعى الحزب خلال المرحلة المقبلة نحو دعم المعلمين والمعلمات، والطلاب وأولياء الأمور، حتى تكتمل المنظومة بما يتمشى مع رؤية الدولة.

وأكد أمين عام الحزب بالمحافظة، على وضع خطة طويلة الأجل لدعم طلاب الجامعات داخل وخارج المحافظة، وإيجاد آلية لدعم طلاب المدارس على مستوى المحافظة، لمنع تسرب الطلاب من التعليم، إضافة إلى تكثيف خطط التوعية لطلاب الجامعات والمدارس من مخاطر الإدمان، والاستماع للمشاكل التي يوجهونها، ووضع حلول تتناسب معهم.

وأشار مصطفى كمال، أمين أمانة التعليم، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا واسعا من خلال تطبيق استراتيجيات لجذب الطلاب للمدارس، بالتنسيق بين الحزب وأولياء الأمور والمعلمين، وحث المعلمين على وضع خطط إثرائية لتحفيز الطلاب وجذبهم إلى المدارس، بجانب عمل دورات تدريبية للمعلمين، وندوات توعية لأولياء الأمور.