شكك في أقوال الشهود.. إيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض العقلية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إيداع المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة" مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية، وتحديد جلسة 28 يونيو المقبل، لاستكمال نظر القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

كانت المحكمة استكملت سماع شهود الإثبات في وقائع ارتكاب المتهم 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، اليوم، فيما شكك المتهم نصر الدين في أقوالهم.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وأكدت التحقيقات قتل المتهم كل من "م.أ.م" مهندس، وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل وموكلته "ت.ع.ر" ربة منزل، وإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنتين المستأجرتين بمعرفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دفن المجني عليه الأول بأرضية وحدة سكنية متسأجرة بمنطقة العصافرة، ودفن المجني عليهما الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.

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