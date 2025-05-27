أسوان - إيهاب عمران:



نظمت جامعة أسوان حفل تأبين تكريما لروح الراحل الدكتور فريد عبدالظاهر سعيد، العميد الأسبق لكليتي الألسن ودار العلوم، وذلك بحضور لفيف من قيادات الجامعة وأساتذتها وطلابها.



شهد الحفل، الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملون، والطلاب، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة وأصدقاء الفقيد ومحبيه، الذين عبروا جميعا عن امتنانهم لما قدمه الراحل من علم وعطاء وإنجازات لا تنسى.



استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها الوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد، ثم توالت الكلمات المؤثرة التي استحضرت مسيرة الدكتور فريد، الزاخرة بالعلم والحكمة، ومناقبه التي تركت أثرا خالدا في نفوس من عرفوه.



وألقى الكلمات الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سوكارنو، عميد كلية الآداب الأسبق وصديق الراحل المقرب، والدكتور محمد أبو الشيخ، عميد كلية دار العلوم، والدكتور أمين صلاح الدين، عميد كلية الألسن، حيث نوهوا جميعا بعطاء الراحل في تأسيس الكليات التي تولى مسؤوليتها، وبصماته المضيئة في مسيرة جامعة أسوان علميا وإداريا.



كما أشار المتحدثون إلى الجانب الإنساني في حياة الدكتور فريد، الذي ظل صابرا محتسبا بعد استشهاد نجله الرائد البطل عمرو فريد عبدالظاهر، أحد أبناء القوات المسلحة المصرية، في موقف جسد أسمى معانى الإيمان والثبات والتضحية.



وتخلل الحفل إلقاء قصيدة رثاء نظمها أحد طلاب كلية دار العلوم، عبرت عن تقدير الجيل الجديد لهذا العلم الراحل. وفي لفتة وفاء مؤثرة، تم تقديم درع التكريم لأسرة الدكتور فريد، تسلمه نجله المهندس محمود فريد عبدالظاهر.



واختتم الحفل بالدعاء للفقيد، وسط مشاعر من الحزن والفخر، تجسيدا لقيمة الوفاء لمن أفنوا أعمارهم في خدمة العلم والوطن.

