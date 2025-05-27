"مياه أسيوط" تعلن ضعف الضخ في بعض المناطق

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، برئاسة المهندس محمود شحاتة، عن ضعف متوقع في ضخ مياه الشرب بالأدوار العليا في مناطق حي غرب وشرق وسط مدينة أسيوط، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال فنية بمحطة مياه التشيكي.

وأوضحت الشركة، أن الأعمال تشمل توصيلات الإطفاء باللوحات الكهربائية الرئيسية داخل عنبر طلمبات المياه المرشحة، بالإضافة إلى أعمال الربط الخاصة بلوحات غسيل فلاتر المرشحات، ما يستدعي توقف المحطة بالكامل لمدة أربع ساعات، تبدأ من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الرابعة صباحًا من يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025.

وأكدت الشركة، أنه حرصًا على تقليل تأثير هذه الأعمال على المواطنين، ستعمل محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة بكامل طاقتها خلال فترة التوقف، لضمان استمرار الخدمة وتغطية احتياجات المناطق المتأثرة.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية للإبلاغ عن أي احتياج للمياه، من خلال الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي، أو عبر الرقم 01280733990 للمحمول، وخدمة الواتساب على الرقم 01206179891، بالإضافة إلي الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة أن فرق التشغيل والصيانة تتابع الموقف ميدانيًا على مدار الساعة، لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال.