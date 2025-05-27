بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز الصيني لتبادل اللغة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وقعت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيدة تشين لي فان مدير فرع المركز الصيني لتبادل اللغة والتعاون التعليمي بوزارة التعليم الصينية بمصر، بروتوكول تعاون في مجال دعم تدريس اللغة الصينية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب، والدكتورة دينا التهامي القائم بعمل رئيس قسم اللغة الصينية، والدكتور مليجي جلال المدرس بقسم اللغة الصينية بالكلية.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن البروتوكول يأتي في استكمالا لتعزيز التعاون وتبادل الخدمات والأنشطة بين جامعة بنها والجامعات الصينية في مختلف المجالات.

وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن بروتوكول التعاون يستهدف إيفاد متطوعين دوليين لدعم تدريس اللغة الصينية بالجامعة، مشيرة إلي أن جامعة بنها لديها العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع عدد من الجامعات الصينية في مجال التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، والمنح الدراسية، وفي مجال البحث العلمي.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي، إلى أن جامعة بنها قامت بإنشاء قسم اللغة الصينية بكلية الآداب في ظل الاهتمام المتزايد بمصر لتعلم اللغة الصينية، لافتة أن هذا التعاون سيعزز من فرص الطلاب المصريين للحصول علي تعليم ذي جودة متميزة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول قامت السيد تشين لي فان بجولة تفقدية بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب.