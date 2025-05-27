نشوب حريق داخل محل بويات فى سوهاج -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد شارع زهير بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، اندلاع حريق في محل بويات، وامتداد النيران للطوابق العليا من ذات العقار، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق دائرة قسم شرطة طهطا.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب حريق في محل بويات بحارة السيد عرابى المتفرع من شارع زهير ببندر طهطا ملك "باسم. ع" وامتداد النيران إلى الأدوار العليا.