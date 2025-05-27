تخزن 72 ألف طن.. وزير التموين داخل محطة زيوت المكس بالإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، محطة الزيوت بمنطقة المكس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر"، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

ويُجرى تنفيذ أعمال تطوير تستهدف مضاعفة السعة التخزينية للمحطة من 72 ألف طن إلى 150 ألف طن، بما يواكب خطط الدولة في التوسع الاستراتيجي لتخزين الزيوت الخام والمكررة.

ويتوقع أن يسهم التطوير في رفع السعة التخزينية بما يزيد من مدى الكفاية، ما يمثل نقلة نوعية في تأمين احتياجات السوق المحلي من الزيوت، وتقليل الاعتماد على التخزين الخارجي.

وأكد وزير التموين، أن مضاعفة السعة التخزينية تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتطوير منظومة تداول وتخزين الزيوت.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بهاء الغنام، أن المشروع يُعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، مشيرًا إلى أن محطة المكس ستصبح بعد تطويرها من أكبر المحطات المتخصصة في تخزين الزيوت على مستوى الجمهورية.

وبدوره، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المشروع يندرج ضمن الجهود التنموية لتحديث البنية التحتية الاستراتيجية بالمحافظة، وسيسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

يُذكر أن محطة الزيوت والشحوم بالمكس تُعد من المحطات الحيوية في منظومة تداول الزيوت بمصر، وتخدم العديد من القطاعات الصناعية والغذائية، وتسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالإمدادات الغذائية.