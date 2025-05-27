نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تقنين التعديات على أراضي السكة الحديد

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

ترأس المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم بديوان عام المحافظة، لمتابعة إجراءات تقنين أوضاع التعديات على أراضي ولاية هيئة السكة الحديد الواقعة بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، وبخاصة منطقة عزبة الغطوس.

شارك في الاجتماع المستشار هشام هاشم، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود شبايك، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والمهندس ماجد بسيوني، مدير عام التخطيط العمراني، ومحمد عوض، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي هيئة السكة الحديد، وشركة MOT، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع موقف تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الهيئة، في ضوء قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأهالي من جهة أخرى.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة، ومركز ومدينة القنطرة شرق، وهيئة السكة الحديد، وشركة MOT، للقيام بمعاينة ميدانية دقيقة، تهدف إلى حصر الحالات وتصنيفها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تطبيق تسعير عادل للقيمة الإيجارية في حالات التقنين، مع مراعاة البعد الاجتماعي للأهالي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية استرداد حق الدولة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.