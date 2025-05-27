اللحوم البلدية بـ280 جنيها.. المنيا تُجهز شوادر عيد الأضحى

المنيا- جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بإقامة المعارض والشوادر في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن هذه الشوادر والمعارض ستُقام بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنوع المعروضات وجودتها، وتوافرها بكميات مناسبة تغطي احتياجات المواطنين طوال أيام العيد.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمحال التجارية، وذلك لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، وحرصًا على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم بكافة أنواعها، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق، أكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية قامت بتوفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن، إلى جانب السلع الأساسية، وذلك من خلال منافذ “جمعيتي”، وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومنافذ “أمان”، و”تحيا مصر”، والاتحاد، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الأسعار جاءت على النحو التالي:

• اللحوم البلدية: 280 – 285 جنيهًا للكيلو

• اللحوم السودانية الطازجة: 240 – 260 جنيهًا للكيلو

• اللحوم المجمدة: 200 جنيه

• لحوم الضأن الحية: 400 جنيه

• لحوم الضأن المجمدة: 395 جنيهًا

• الدواجن الحية: 105 – 110 جنيهات

• الدواجن المجمدة: 110 جنيهات

كما أوضح وكيل الوزارة توافر كافة المقررات التموينية، والتي تشمل السكر، الزيت، الدقيق، العدس، الفول، والصلصة، في فروع المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين، مع استمرار صرفها خلال أيام العيد، ومتابعة التوريدات والتوزيع بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأكد عبد النعيم أن السلع الأساسية متوفرة بجودة عالية وبأسعار مناسبة في مختلف المنافذ والأسواق، مع الدفع بسيارات متنقلة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجًا ذات الكثافات السكانية العالية، وذلك بالتعاون مع الإدارات التموينية، ومباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وتحت إشراف غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين، لضمان وصول السلع للمواطنين وتحقيق الهدف الأساسي وهو “إرضاء المواطن”.