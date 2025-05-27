ننشر أسماء المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويس، أسماء المقبولين في المرحلة الثالثة من مسابقة الـ30 ألف معلم، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس ودعم العملية التعليمية بكوادر جديدة ومؤهلة.

وأكدت المديرية، أن على جميع المقبولين في هذه المرحلة استكمال الأوراق المطلوبة تمهيدًا لبدء إجراءات التعيين، على أن يتم تسليم المستندات المطلوبة خلال الأيام المقبلة.

وحددت المديرية يوم غدا الأربعاء لاستلام أوراق المقبولين من رقم مسلسل 1 إلى 36 وفقا لكشف الأسماء، ويوم الخميس لقبول الأوراق من رقم 37 إلى 72، ويوم الأحد المُقبل من 73 إلى 108.