اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع شركة صينية قيمته 7 ملايين دولار

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع جديد مع شركة “شاوشين بيكي للمنسوجات - Shaoxing BEIQI Textile Co., Ltd” الصينية، لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك باستثمارات تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي (نحو 348 مليون جنيه مصري).

يمتد المشروع الجديد على مساحة 16 ألف متر مربع، ويوفر حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 10 ملايين قطعة ملابس سنويًا، يُخصص منها 90% للتصدير، و10% للسوق المحلي، مع اعتماد كامل على التمويل الذاتي من جانب الشركة.

جرى توقيع العقد بحضور اللواء بحري محمد أحمد، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وجو شوينج، الممثلة القانونية للشركة ومالكتها، إلى جانب النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.

وأكد السيد وليد جمال الدين، أن المشروع يعكس تزايد جاذبية منطقة القنطرة غرب للاستثمارات الصناعية، لا سيما في قطاع الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن المنطقة باتت تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الصناعية الموجهة للتصدير، مدعومة بموقع استراتيجي وتكامل لوجستي قوي. وأضاف أن الأداء المتسارع للمنطقة يعكس جاهزيتها لاستقبال استثمارات نوعية تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد وبناء قاعدة صناعية متخصصة في مجالات الغزل والنسيج.

وأوضح أن منطقة القنطرة غرب أصبحت مركزًا واعدًا لصناعات النسيج والملابس في الشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل الدعم الحكومي وتكامل البنية التحتية والخطط التنموية الفعالة التي تنتهجها الهيئة.

وأشار إلى أن عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 21 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 603.5 مليون دولار، وفرت أكثر من 30.6 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف جمال الدين أن موقع القنطرة غرب الاستراتيجي، وارتباطه بشبكة الموانئ ومحاور النقل والخدمات، يمنحه ميزة تنافسية قوية تجعله وجهة مفضلة للصناعات كثيفة العمالة، كما يسهم في دعم خطة الهيئة لتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

يُذكر أن شركة “شاوشين بيكي للمنسوجات”، التي تأسست عام 2008 في مدينة شاوشين بمقاطعة تشجيانغ الصينية، تُعد من أبرز الشركات المتخصصة في إنتاج الأقمشة، حيث تجمع بين التصميم والتصنيع والتوزيع، وتمتلك سلسلة توريد متكاملة وتعاونًا ممتدًا مع عدد من كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية.