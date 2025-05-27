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استعدادًا للصيف.. رئيس "صرف الإسكندرية" يتفقد محطة العجمي -صور

01:27 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد محطة طلعت مصطفى (4)
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    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد محطة طلعت مصطفى (5)
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    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد محطة طلعت مصطفى (2)
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمحطة رفع طلعت مصطفى بمنطقة العجمي، لمتابعة أداء المحطات ورفع كفاءتها التشغيلية استعدادًا لموسم الصيف.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي، خلال الجولة على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الموقع، لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين، وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمعدات والمنشآت.

ووجّه بضرورة الحفاظ على الجاهزية الفنية والتقنية للمحطة، خاصة في ظل ارتفاع الأحمال المتوقعة خلال موسم الصيف، مؤكدًا أن الشركة تعمل بشكل متواصل على تطوير البنية التحتية، وتحسين أداء محطات الرفع والمعالجة، بما يلبّي احتياجات المناطق المختلفة.

وأوضح نافع، أن المتابعة الميدانية للمحطات تُعد ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو سلامة العاملين.

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