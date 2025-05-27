خدمة مجانية لأهالي الوادي الجديد.. تجهيز 13 مجزرًا لعيد الأضحى

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز 13 مجزرا ونقطة ذبيح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشف الدكتور عصام الكومى مدير عام مديرية الطب البيطري، إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد القصوي، لافتاً إلى أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأعدت خطة بالتعاون والتنسيق مع جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لضمان توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بعدد من الإجراءات منها تجهيز المجازر والمرور عليها بصفة يومية لرفع كفاءتها، والتأكد من جاهزيتها للأعداد المتزايدة من المذبوحات.

وأشار مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، إلى تفعيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات الفرعية لتلقي أي بلاغات طارئة والتعامل معها الفوري، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الأطباء للعمل من خلال غرفة الطوارئ على مدار الساعة يوميًا.

وقال إنه، جرى تجهيز 8 مجازر حكومية و5 نقاط ذبح موزعة على مراكز المحافظة، بعد موافقة محافظ الإقليم على فتح المجازر أمام المواطنين بالمجان، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الإدارات البيطرية، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالنظافة والتعقيم، لضمان تقديم خدمة آمنة و مجانية للمواطنين.

وأشار إلى أنه تخصيص أكثر من 13 طبيبًا بيطريًا من مختلف التخصصات للعمل بالمجازر ونقاط الذبح طوال فترة العيد على مدار الساعة بنظام التناوب، مع تشكيل لجان تفتيش بيطرية بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة لمتابعة الأسواق والمحال والمنافذ، وضبط أي مخالفات تتعلق بتداول اللحوم أو الذبح خارج المجازر.