"أزهر الوادي الجديد" تحصد المركز الرابع بمسابقة تحدي القراءة العربي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، عن فوزها بالمركز الرابع في مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم التاسع، وذلك في إطار دعم الأزهر الشريف، للتميز المعرفي وبناء جيل قارئ وواعٍ، بالتعاون بين الأزهر مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

حيث حصد الطالب منصور ماجد منصور (منطقة الوادي الجديد الأزهرية)، علي المركز الرابع، في مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم التاسع، وذلك بحضور فضيلة أ.د/محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، و د/فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وقياداته التربوية، وشخصيات إعلامية وثقافية بارزة.

ومن جانبه هنأ الدكتور مجدي بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، الطالب منصور ماجد منصور علي فوزه وحصوله المركز الرابع، في مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم التاسع.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، إن مشاركة طلاب الأزهر في هذه المسابقة تأتي في إطار رؤية الأزهر المنفتحة، وإيمانه العميق بأهمية دمج أبنائه في المبادرات الكبرى التي تنمي فيهم روح التنافس، وتغرس فيهم القيم التربوية والدينية والإنسانية النبيلة،

وأشار مجدي بدوي، إلي أن مسابقة تحدي القراءة العربي إحدى أبرز مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف إلى ترسيخ حب القراءة لدى الشباب العربي وتنمية مهارات التحليل لديهم. وقد شهدت الدورة الحالية مشاركة أكثر من مليوني طالب أزهري من مختلف المناطق الأزهرية في تنافسٍ ثريٍّ بالمعرفة والإبداع.

وشهد الموسم التاسع لمسابقة تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية من طلاب الأزهر الشريف تجاوزت المليوني طالب وطالبة من 9,700 معهد أزهري، بإشراف 8,050 مشرفًا تربويًا، كما شارك في المسابقة 2,500 طالب من ذوي الهمم.

جاءت أسماء الفائزين كالتالي:

- المركز الأول:محمد أحمد الحسانين (منطقة الدقهلية الأزهرية).

- المركز الثاني:شهد وائل محمد (منطقة الدقهلية الأزهرية).

- المركز الثالث: رحمة محمد عبد الفتاح بكر (منطقة الغربية الأزهرية).

- المركز الرابع: منصور ماجد منصور (منطقة الوادي الجديد الأزهرية).

- المركز الخامس: كنزي محمود عبد الجواد إبراهيم(منطقة القاهرة الأزهرية).

- المركز السادس: هنا وحيد علي (منطقة الفيوم الأزهرية).

- المركز السابع: مريم إبراهيم عبد العزيز (منطقة القليوبية الأزهرية).

- المركز الثامن:نور الله خالد عبد العظيم (منطقة بني سويف الأزهرية).

- المركز التاسع:أحمد عبد العال أحمد (منطقة الجيزة الأزهرية).

- المركز العاشر: رويدا محمد أحمد (منطقة الإسماعيلية الأزهرية).