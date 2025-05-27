حملات توعية للمواطنين بترشيد المياه بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملات توعية ميدانية بمدينة الزقازيق، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بهدف توعية المواطنين وأصحاب محال الجزارة بأهمية ترشيد استهلاك المياه، لاسيما تلك المستخدمة في أعمال النظافة وذبح الأضاحي، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي من التلف والانسداد.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ضرورة نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين، في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد نتيجة ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، مقابل الزيادة السكانية المطردة.

كما شدد على أهمية رفع الوعي بمخاطر إلقاء المخلفات في شبكات الصرف الصحي، لما يسببه ذلك من خسائر جسيمة للدولة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الحملات شملت توزيع مطبوعات توعوية تحمل رسائل إرشادية، بهدف حث المواطنين على الاستخدام الأمثل للمياه، وعدم إهدارها في تنظيف المنازل وغسيل السجاد أو الذبائح. كما نبه إلى أن مخلفات الذبح إذا أُلقيت في الصرف الصحي تتسبب في انسداد الشبكات وتعطيل الخدمة، مما يضطر الشركة لقطع المياه لإجراء الإصلاحات، وهو ما يؤثر سلباً على فرحة المواطنين بالعيد.

وأضاف عبد العزيز، أن الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لضمان وصول مياه نظيفة إلى كل منزل. وناشد المواطنين بالتخلص الآمن من مخلفات الذبح عبر تجميعها في أكياس محكمة، والتخلص منها في الأماكن المخصصة، حفاظاً على البيئة والبنية التحتية للصرف الصحي.