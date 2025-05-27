مباحث تموين المنوفية تضبط كيانًا صناعيًا مخالفًا بتلا

المنوفية- أحمد الباهى:

واصلت مباحث تموين المنوفية، برئاسة العقيد أحمد أبو السعود، بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها في تنفيذ خطط الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق.

ونجحت في ضبط كيان صناعي مخالف بمركز ومدينة تلا تخصص في إنتاج وتعبئة مواد غذائية داخل كراتين وأكياس تحمل علامات وأسماء تجارية وهمية لشركات كبرى، بهدف تضليل الجهات الرقابية والمستهلكين وطرح منتجات مجهولة المصدر بالأسواق، وأسفرت الحملة عن؛ ضبط خط إنتاج كامل مكون من 12 ماكينة وعدد 2 ميزان إلكتروني ضبط 10 طن بطاطس.

كما جرى ضبط 12 طن منتج نهائي داخل كراتين زنة الكرتونة 10 كجم، وضبط 18 ألـف كيس فارغ يحمل علامات تجارية وهمية، وضبط 9 ألاف كرتونة فارغة لزوم التعبئة و مدون عليها بيانات وهمية، كما ضبط طن سولار مدعم محظور تداوله.

وتقرر التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.