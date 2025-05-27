محافظ القليوبية يتفقد مصانع مدينة الخانكة -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة لعدد من المصانع الرائدة بمدينة الخانكة.

تهدف الزيارة إلى الوقوف على آخر تطورات الإنتاج، ودعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، والتعرف ميدانياً على احتياجات المستثمرين وتذليل أية عقبات قد تواجههم، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

استهل المحافظ جولته بزيارة شركة هادي مايزر للمشايات المعدنية (إحدى مصانع مجموعة مالتي إم جروب)، حيث كان في استقباله الأستاذ إسلام عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وخلال تفقده لأقسام المصنع المختلفة، اطلع المحافظ على مراحل الإنتاج المتطورة للمنتجات المتنوعة التي تشمل شبكات التهوية بمختلف الأحجام، وبالوعات الصرف الصحي، وإكسسوارات المباني، والتقويات الخاصة بالمباني والشدات المعدنية.

وأشاد المحافظ بحجم الاستثمارات والتقنيات المستخدمة، مثمناً دور المصنع في توفير أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة وما يزيد عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلاً عن نجاحه في تصدير منتجاته لعدد من الدول العربية والأجنبية، مما يعكس جودة المنتج المصري.

كما شملت الجولة تفقد مصنع تراست للتصنيع الهندسي، حيث استقبله المهندس تامر الشافعي، رئيس مجلس إدارة المصنع. وقام المحافظ بجولة داخل أقسام المصنع المتخصصة في إنتاج كراسي المركبات بكافة أنواعها (قطارات، سيارات، حافلات، دراجات بخارية)، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي الفاخر من الجلد والخشب.

ويتميز المصنع أيضاً بإنتاجه المتقدم للأثاث الطبي، مثل أسرة المرضى، والكراسي المتحركة، والدواليب الاستانلس، وجميع المستلزمات الخاصة بغرف المرضى والعمليات.

وأثنى المحافظ على قدرة المصنع على توفير ما يزيد عن 600 فرصة عمل، وتصدير أكثر من 70% من إنتاجه للدول الكبرى، والتعاقد مع شركات عالمية رائدة في صناعة القطارات والسيارات.

وأكد المهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، أن "الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع الصناعة أهمية قصوى، وتعمل جاهدة على توفير كافة سبل الدعم للمستثمرين الجادين."

وأضاف: "أننا في محافظة القليوبية ملتزمون بترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس من خلال تيسير إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم حوافز استثمارية تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية."

وشدد المحافظ على "أهمية التكامل الصناعي بين المشروعات المختلفة لخدمة منظومة الاستثمار الكلية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني."

وأشاد بجودة المنتجات التي تم تفقدها، مؤكداً أنها "نماذج مشرفة للصناعة المصرية القادرة على المنافسة عالمياً."

كما اطمأن على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، موجهاً بضرورة "توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين، وضمان كافة حقوقهم الاجتماعية والصحية، فهم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الصناعة المصرية لتحقيق النهضة المنشودة."

وأشاد محافظ القليوبية بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات والمصانع في دفع عجلة التنمية الصناعية، والاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية المتاحة، والارتكاز على الميزات التنافسية للمنتج المصري. وأكد أن "هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في زيادة الطاقات الإنتاجية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز معدلات التصدير."

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها محافظ القليوبية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الاستثمارية والصناعية، والتأكيد على التزام المحافظة بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين، بما يخدم أهداف الدولة في توطين الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.