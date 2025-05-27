اللحم السوداني بـ280 جنيها.. افتتاح 5 منافذ سلع غذائية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد مديرية التموين بجنوب سيناء، لعيد الأضحى المبارك بافتتاح 5 منافذ لسوق اليوم الواحد بمدن "شرم الشيخ، رأس سدر، دهب، طور سيناء، نويبع"، لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار تناسب محدودي الدخل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إنه جرى التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لضخ كميات إضافية من اللحوم والدواجن بفروع دلتا ماركت على مستوى المحافظة، بإجمالي 7700 كيلو لحوم، بواقع 380كرتونة دواجن وزن الدجاجة 1100 جرام، و130 كرتونة دواجن وزن الدجاجة 1200 جرام، و40 كرتونة دواجن وزن الدجاجة 1300 جرام، و50 كرتونة لحوم مجمدة بإجمالي 1000 كيلوغرام.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه سوف يرد للمديرية كميات إضافية من اللحوم خلال الأيام المقبلة بواقع 100 كرتونة لحوم مجمدة بإجمالي 2000 كيلو جرام، و100 كرتونة دواجن وزن الدجاجة 1100 جرام.

وأكد أنه سيجري ضخ كميات من الخراف الضاني بالشاش بسعر 390 جنيه للكيلو، وجاري ضخ 8 عجول من اللحوم السودانية الطازجة الكيلو بسعر 285 جنيه بكافة فروع دلتا ماركت.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة توزيع هذه اللحوم على فروع دلتا ماركت بكافة المدن، على أن يجري تحديد كمية اللحوم بكل مدينة حسب الكثافة السكانية بها، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، وأماكن تداول الأغذية والمشروبات، للتأكد من صلاحيتها، ومدى الالتزام بالأسعار المحددة، وجودة المنتج.