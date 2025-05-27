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بـ3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في أشجار الزينة بطريق مطار الأقصر

03:50 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

الحماية المدنية ارشيفية

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الأقصر- محمد محروس:

نشب حريق في بعض أشجار الزينة بطريق مطار الأقصر الدولي، في نطاق منطقة منشأة العماري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية، يفيد بتلقي بلاغ لغرفة النجدة باندلاع النيران في عدد من الأشجار بالمنطقة المذكورة.

على الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع الحادث للمعاينة والوقوف على أسباب اندلاع الحريق، والذي لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لإخطارخ النيابة العامة لمباشرة التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

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