بالأسماء.. 9 مصابين في انقلاب سيارة تمناية على طريق طناح بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب 9 أشخاص جراء انقلاب سيارة تمناية تقل عددًا من الأشخاص على طريق (المنصورة - طناح) أمام قرية النسيمية دائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم منصور، مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية تقل عددًا من الأشخاص بطريق المنصورة – طناح أمام قرية النسيمية، ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة بداخلها 9 أشخاص وهم: "نادية عبدالرزاق إبراهيم إسماعيل، 55 عامًا، تقيم بقرية طناح، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأمل إبراهيم سعد السيد، 54 عامًا، تقيم بطناح، ومصابة باشتباه كسر الساعد الأيسر وكدمة بالضلوع، وعزة إبراهيم السيد إبراهيم، 48 عامًا، تقيم بقرية طناح، ومصابة بسحجات متفرقة بالجسم، وجنة محمد السعيد البساطي، 3 أعوام، تقيم بقرية طناح، مصابة بسحجات بالوجه".

وأُصيب في الحادث أيضًا: "نوال ناصف علي خفاجة، 55 عامًا، تقيم بقرية طناح، مصابة بكدمة بالجبهة والضلوع، والشحات جمعة السعيد عويضة، 75 عامًا، يقيم بقرية طناح، مصاب بجرح بالحاجب الأيمن حوالي 3 سم وكدمات بالجسم، وجنة عصام محمد جمعة، 9 أعوام، تقيم بطناح، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وخالد جمعة السعيد، 60 عامًا، يقيم بقرية طناح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونهاد محمود عثمان هجرس، 50 عامًا، تقيم بطناح، مصابة بكدمات وسحجات".

جرى نقل المصابين جميعًا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.