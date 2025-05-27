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هبوط أرضي يقطع طريقًا رئيسيًا في مدينة السادات - صور

12:34 ص الثلاثاء 27 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هبوط أرضي يقطع طريقًا رئيسيًا في مدينة السادات
  • عرض 5 صورة
    هبوط أرضي يقطع طريقًا رئيسيًا في مدينة السادات
  • عرض 5 صورة
    هبوط أرضي يقطع طريقًا رئيسيًا في مدينة السادات
  • عرض 5 صورة
    هبوط أرضي يقطع طريقًا رئيسيًا في مدينة السادات
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شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مساء الإثنين، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا في شارع جمال عبد الناصر، قرب مسجد الأبرار، ما تسبب في انقطاع حركة السير جزئيًا بالمنطقة.

وأفاد شهود عيان أن موقع الهبوط يمتد إلى مفترق الطرق بين المنطقتين السابعة والثامنة، مرجحين أن السبب يعود إلى كسر في إحدى خطوط المياه الرئيسية. وأكد الأهالي أنهم أبلغوا الجهات المختصة، مطالبين بسرعة التدخل لإصلاح العطل ووقف تدفق المياه، تفاديًا لتفاقم الوضع.

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هبوط أرضي انزلاق أرضي المنوفية مدينة السادات
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