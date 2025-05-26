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رياح محملة بالأتربة تُسقط عمود إنارة وتعطل المرور ببني سويف (صور)

07:44 م الإثنين 26 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سقوط عمود إنارة بسبب الرياح
  • عرض 4 صورة
    سقوط عمود إنارة بسبب الرياح
  • عرض 4 صورة
    سقوط عمود إنارة بسبب الرياح
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بني سويف – حمدي سليمان:

تسببت الرياح النشطة المحملة بالأتربة، مساء الإثنين، في سقوط عمود إنارة على الطريق الزراعي (القاهرة – أسيوط) أمام عزبة عويس التابعة لمركز بني سويف، ما أدى إلى تعطل مؤقت في حركة المرور.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تحركت فرق المرور والطوارئ، إلى جانب الفنيين التابعين لهندسة الكهرباء، إلى الموقع للعمل على إزالة آثار العمود المتساقط وتسيير حركة السير بشكل آمن.

وتزامن الحادث مع موجة من الطقس غير المستقر شهدتها المحافظة، شملت هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما أسفر عن انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

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سقوط عمود إنارة رياح عاصفة ترابية بني سويف
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