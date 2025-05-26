كبار قراء القرآن يشاركون في عزاء الشيخ السيد سعيد (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت قرية ميت مرجا سلسيل بمركز الجمالية في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، إقامة عزاء شعبي حاشد للشيخ السيد سعيد، الملقب بـ"سلطان القراء"، بحضور نخبة من كبار قراء القرآن الكريم وأعضاء نقابة القراء، في مقدمتهم الشيخ حجاج الهنداوي، والشيخ طه النعماني، والسلكاوي، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، حيث شارك بعضهم في تلاوة آيات من الذكر الحكيم داخل سرادق العزاء.

ونظم نجل الراحل، أسامة السيد سعيد، مأدبة طعام حضرها المئات من الأهالي، تنفيذًا لوصية والده الذي أوصى بذبح بقرة وإطعام المحتاجين كصدقة جارية بعد وفاته.

وكانت جنازة الشيخ السيد سعيد قد شُيعت ظهر أمس الأحد، في مشهد مهيب حضره المئات من محبيه وسكان القرية، بمشاركة وفود من مديريات الأوقاف في محافظتي الدقهلية ودمياط، وسط أجواء من الحزن والبكاء، حيث أُديت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من المسجد الكبير، ودُفن جثمانه بمقابر الأسرة في قريته.

الشيخ السيد سعيد وُلد عام 1943، وأتمّ حفظ القرآن الكريم وهو في التاسعة من عمره. عُرف بصوته المميز، خاصة في تلاوة سورة يوسف، وسافر إلى عدة دول لرفع آيات الذكر الحكيم، ما جعله يحظى بلقب "سلطان القراء". وكان قد أصيب عام 2014 بوعكة صحية نتيجة إصابته بالفشل الكلوي، وتلقى العلاج بأحد المستشفيات العسكرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.