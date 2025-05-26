عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اجتاحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عواصف ترابية شديدة أثّرت على مستوى الرؤية الأفقية والرأسية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وسط تحذيرات من القيادة المحلية بشأن خطورة التنقل في مثل هذه الظروف الجوية.

وفي السياق، وجّه اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل المراكز الإدارية، بالتزامن مع استمرار اضطراب الأحوال الجوية، وارتفاع درجات الحرارة، ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

كما شدّد المحافظ على تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنّب الوقوف قرب أعمدة الكهرباء والأشجار، والحد من التنقل خاصة على الطرق السريعة حتى تحسُّن الأوضاع الجوية.