تحصين أكثر من 173 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

كفر الشيخ – إسلام عمار:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الانتهاء من تحصين 173 ألفًا و790 طائرًا من أنواع مختلفة بلقاحات الدواجن، وذلك ضمن خطة شاملة لحماية الثروة الداجنة والوقاية من الأمراض الوبائية خلال شهر مايو 2025.

وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن الحملة جرت تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، وتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء الدين فاروق، ونائبه المهندس مصطفى الصياد، وتحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشملت أعمال التحصين: تطعيم 8 آلاف طائر بلقاح إنفلونزا الطيور (بالأجر) - تحصين 36,580 طائرًا بلقاح "الجامبورو" - تطعيم 16,550 طائرًا بلقاح الكوليرا - تحصين 13,820 طائرًا بلقاح "نيوكاسل عضلي" - تحصين 97,830 طائرًا بلقاح "هتشنر" - تطعيم 1,010 أرانب بلقاح التسمم الدموي الفيروسي.

وأكد عبدالعال أن المديرية لم تسجل أي بؤر وبائية أو حالات اشتباه مرضية بين الطيور خلال الشهر.

كما شملت الجهود الميدانية سحب عينات من 15 مزرعة قبل البيع، ومنح 37 تصريحًا لنقل 50 ألف طائر حي، إلى جانب تطهير 4 أسواق لبيع الطيور و11 رياشة في مراكز ومدن المحافظة.