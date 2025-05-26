بسبب 3 آلاف جنيه.. إحالة أوراق متهمين بقتل ابن عمهم في قنا إلى المفتي

قنا – عبد الرحمن القرشي:

أحالت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، أوراق شخصين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة قتل ابن عمهم في مركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتعود تفاصيل الحادث إلى يونيو 2024، حين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، مصابًا بطعنات سكين على كوبري الشهيد باسم فكري بمركز قوص.

وأظهرت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية لأمن قنا، والعميد مصطفى بكري، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، أن المتهمين، وهما أبناء عم المجني عليه، استدرجاه ليلاً إلى مكان الحادث وطعنوه بسبب خلاف مالي على مبلغ 3 آلاف جنيه.

وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للمحكمة التي قضت بإرسال أوراقهما للمفتي لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامهما.