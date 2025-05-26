جامعة الأقصر تصرف مكافآت للعاملين وتعزز التعاون الدولي (صور)

الأقصر – محمد محروس:

عقد مجلس جامعة الأقصر اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وناقش عدة موضوعات مهمة.

قرر المجلس صرف مكافأة تشجيعية للعاملين من الكادر العام بمبلغ 1500 جنيه، و750 جنيهًا للعاملين بالأجر اليومي، تقديرًا لجهودهم خلال الفصل الدراسي الثاني، بناءً على مذكرة من أمين عام الجامعة.

كرم المجلس العقيد محمد جمال، مسئول التواصل العسكري، تقديرًا لتعاونه المثمر مع القوات المسلحة في التوعية والأنشطة الطلابية.

وافق المجلس على مذكرتي تفاهم مع معهد بكين للتكنولوجيا بالصين وجامعة ستاردوم بالولايات المتحدة، لتعزيز البحث العلمي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ناقش المجلس التحضير لمؤتمر دولي مشترك مع كرسي اليونسكو للعلوم والتكنولوجيا للتراث الثقافي، بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، وهيئة التبادل الأكاديمي الألماني، والسفارة الألمانية، المزمع عقده في أكتوبر 2025.

وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين كلية السياحة والفنادق وغرفة المنشآت الفندقية بالقاهرة، وضم رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ترافيل إكسبريس لعضوية مجلس الكلية.

خصص المجلس فقرة لمناقشة اللائحة الاسترشادية للمجلات العلمية بهدف تنظيم النشر العلمي وتعزيز جودة الأبحاث.

وافق المجلس على إنشاء المكتب الأخضر لجامعة الأقصر، واعتماد لائحته المالية والإدارية دعمًا للاستدامة البيئية.

كما قرر تشغيل مغسلة المدن الجامعية لخدمة الجامعة والمجتمع، وضمها إلى صندوق الخدمة العامة بكلية السياحة والفنادق.

في الجانب الأكاديمي، أقر نقل د. أمنية حسان الطاهر من جامعة أسوان إلى كلية الطب بالأقصر، ومنح د. دعاء أحمد الصاوي لقب أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود جامعة الأقصر لتطوير منظومتها التعليمية والإدارية وتعزيز التعاون الدولي لخدمة التنمية الأكاديمية والمجتمعية.