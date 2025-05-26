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تحمل 50 طنًا من الأحجار.. انقلاب سيارة نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

05:45 م الإثنين 26 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي
  • عرض 7 صورة
    انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي
  • عرض 7 صورة
    انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي
  • عرض 7 صورة
    انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي
  • عرض 7 صورة
    انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي
  • عرض 7 صورة
    انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهد طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي انقلاب سيارة نقل تحمل نحو 50 طنًا من الأحجار، اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط حمولتها وارتباك حركة المرور، دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بانقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي أمام شرطة المسطحات المائية، وانتقل ضباط الشرطة والمرور إلى موقع البلاغ.

وتبيَّن من المعاينة انقلاب سيارة نقل محمَّلة بأطنان من الحجارة بالطريق المشار إليه، بعد فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى سقوط حمولتها بالطريق وإرباك المرور دون إصابات.

وأوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى الدفع بمعدات، ورفع نحو 50 طنًا من الأحجار، وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.

تَحرَّر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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انقلاب سيارة طريق الاسكندرية الصحراوي حادث سير
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