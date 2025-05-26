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محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات للتعرف على الأسعار -صور

04:38 م الإثنين 26 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
  • عرض 15 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخضروات
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الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، سوق كفر البدماص لبيع الخضروات والفاكهة بمدينة المنصورة، للاطمئنان على الأسعار وسير عمل السوق.

وكلف محافظ الدقهلية، علي حسن، وكيل وزارة التموين بتشكيل لجنة يكون اختصاصها المرور على السوق والتشديد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار دون مغالاة والالتزام في البيع بالأسعار المعلنة، والحفاظ على نظافة المكان، والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

كما كلف محافظ الدقهلية، إدارة المرافق بالتنسيق مع حي شرق المنصورة، بشن حملة لرفع كافة الإشغالات بسوق كفر البدماص والشوارع المؤدية إليه والمنطقة المحيطة، وشارع الدراسات، واستمرار الحملة في رفع الإشغالات يوميا، وتيسير حركة السير والمرور ومنع إعاقة حركة المواطنين بالشوارع والمنطقة.

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محافظ الدقهلية سوق الخضروات اسعار الخضروات
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