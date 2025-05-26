حملة مرورية تضبط عشرات "التكاتك" المخالفة بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

شنت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد دكتور حاتم طه، مدير الإدارة والعقيد سامح عنان، وكيل الإدارة، والمقدم محمد عاصم، حملة مكبرة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، أسفرت عن ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة وذلك بعد توجيه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بضبطها .

كان محافظ الدقهلية، أجرى جولة بعدد من شوارع مدينة المنصورة من بينها شارع الإمام محمد عبده وقناة السويس، وحال سيره اكتشف تواجد أعداد كبيرة من مركبات التوك توك المخالفة وقيامها بإصدار أصوات مزعجة واستخدام مكبرات صوتية.

وتمكنت الحملة من ضبط أكثر من 20 مركبة توك توك ومصادرة التكاتك المخالفة لقواعد المرور، والتي تسير عكس الاتجاه، والتحفظ عليها وعلى أطقم الصوت والتي تسبب الإزعاج للمواطنين، حفاظا على المظهر الحضاري للشوارع، والحفاظ على تهيئة المناخ العام لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وكذلك الحفاظ على كبار السن، وشدد على متابعة هذه الجهود بشكل يومي وإعادة الانضباط للشارع.