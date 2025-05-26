إعلان

حملة مرورية تضبط عشرات "التكاتك" المخالفة بالمنصورة

04:13 م الإثنين 26 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حملة مرورية
  • عرض 4 صورة
    حملة مرورية
  • عرض 4 صورة
    حملة مرورية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

شنت إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد دكتور حاتم طه، مدير الإدارة والعقيد سامح عنان، وكيل الإدارة، والمقدم محمد عاصم، حملة مكبرة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، أسفرت عن ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة وذلك بعد توجيه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بضبطها .

كان محافظ الدقهلية، أجرى جولة بعدد من شوارع مدينة المنصورة من بينها شارع الإمام محمد عبده وقناة السويس، وحال سيره اكتشف تواجد أعداد كبيرة من مركبات التوك توك المخالفة وقيامها بإصدار أصوات مزعجة واستخدام مكبرات صوتية.

وتمكنت الحملة من ضبط أكثر من 20 مركبة توك توك ومصادرة التكاتك المخالفة لقواعد المرور، والتي تسير عكس الاتجاه، والتحفظ عليها وعلى أطقم الصوت والتي تسبب الإزعاج للمواطنين، حفاظا على المظهر الحضاري للشوارع، والحفاظ على تهيئة المناخ العام لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وكذلك الحفاظ على كبار السن، وشدد على متابعة هذه الجهود بشكل يومي وإعادة الانضباط للشارع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة مرورية الدقهلية التكاتك المنصورة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وقف بنكي الأهلي ومصر الشهادة الدولارية للعائد التراكمي.. ما البدائل؟
مجدي الجلاد: البرلمان الحالي لم يكن مرضيًا- فيديو
"كلب وسيارة ومشاجرة أطفال".. تحقيقات في بلاغات متبادلة بين زينة ورجل أعمال
من المسجد للمقابر.. رحلة أحمد الدجوي الأخيرة- فيديوهات وصور