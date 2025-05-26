إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بورشة بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 3 أشخاص بحروق، جراء انفجار أسطوانة غاز البوتاجاز بورشة سمكرة بقرية بنطاق مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة: (أ - 22سنة)، (م.م - 38 سنة)، و(إ.ط - 19 سنة).

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها.