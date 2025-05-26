إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بورشة بالشرقية
04:01 م الإثنين 26 مايو 2025
الشرقية - ياسمين عزت:
أصيب 3 أشخاص بحروق، جراء انفجار أسطوانة غاز البوتاجاز بورشة سمكرة بقرية بنطاق مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.
تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة: (أ - 22سنة)، (م.م - 38 سنة)، و(إ.ط - 19 سنة).
ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها.
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