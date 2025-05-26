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دعم مستشفى طهطا العام بـ4 أجهزة غسيل كلوي

03:19 م الإثنين 26 مايو 2025

مستشفى طهطا العام

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

وافق الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على دعم مستشفى طهطا العام بعدد 4 أجهزة غسيل كلوي جديدة، استجابةً لاحتياجات المرضى المترددين على المستشفى.

وجاء هذا الدعم بناءً على الطلب المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة "طما وطهطا وجهينة" وأمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بضرورة تعزيز قدرة المستشفى في تقديم خدمات الغسيل الكلوي، نظراً للإقبال الكبير من المرضى، ولوجود بعض الأجهزة القديمة المتهالكة التي لم تعد صالحة للاستخدام ولا يتوفر لها قطع غيار، ما يشكل تهديداً لصحة المرضى.

جدير بالذكر أنه أصبح إجمالي عدد أجهزة الغسيل الكلوي المتوفرة في مستشفى طهطا العام بعد هذا الدعم الجديد 90 جهازًا، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وتخفيف العبء عن المرضى وذويهم.

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