آخر استعدادات الإسماعيلية لامتحانات الثانوية الأزهرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا برؤساء ومساعدي لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي، وأيمن علم الدين، عضو قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

تناول الاجتماع مناقشة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات نهاية العام، وتنفيذ التعليمات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية.

شدد رئيس المنطقة على ضرورة التزام جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بأداء مهامهم بدقة تامة، لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منضبط ومنظم.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الخميس المقبل للقسم العلمي، ويوم السبت للقسم الأدبي، في جميع المواد الدراسية. ووجّه فضيلته بضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب فورًا، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

كما شدد على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يثبت تقصيره أو مخالفته لهذه التعليمات.

وأعلن رئيس المنطقة، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي استفسارات أو مشكلات قد تطرأ داخل اللجان.

وفي ختام الاجتماع، تمنى الشيخ ممدوح عبد الجواد التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدًا ثقته في حسن إدارتهم والتزامهم الكامل.