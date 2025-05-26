الإعدام شنقا لعاطل قتل جدته بها بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا على عاطل قتله جدت طعنا لسرقة الفيزا الخاصة بها، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

تعود أحداث القضية ليوم 2024/7/16 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.م.ع.م" 48 سنة، عاطل، في القضية رقم 13113 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 2171 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه قتل المجني عليها "فوزية محمد محمد" عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) احتفظ به حتى تيقن من نومها فتسلل لفراشها وما أن ظفر بها حتى طعنها بجانب بطنها فتألمت فأجهز عليها بطعنة أخرى بصدرها فأرادها في الحال قتيلة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً (حشيش)، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين).