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"باعت طفلها الرضيع".. قرار قضائي بشأن سيدة عرضت نجلها للخطر

02:10 م الإثنين 26 مايو 2025

أرشيفية

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كتب-أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأييد الحكم الصادر بحبس ربة منزل 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، لإدانتها بالاشتراك مع آخرين -سبق الحكم عليهم- في بيع وشراء طفل حديث الولادة، هو نجلها، وتعريض حياته للخطر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة وآخرين تعاملوا في الطفل المجني عليه بالبيع والشراء، حيث تم بيع الطفل إلى المتهمين الأول والثانية، مقابل مبلغ مالي، بقصد استغلاله تجاريًا.

كما تضمنت الاتهامات اشتراك المتهمين الأول والثانية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العامة، في تزوير شهادة ميلاد الطفل بالتواطؤ مع موظف بمكتب صحة المقطم حسن النية، لإثبات نسب الطفل لهما زورًا، عبر تقديم بلاغ كاذب عن الولادة وإقرار مزور، ما مكّن الموظف من إصدار شهادة الميلاد الرسمية على أساس بيانات غير صحيحة.

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طفل رضيع حبس شراء طفل
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