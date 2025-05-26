مياه أسيوط تبدأ تنفيذ خط طرد رئيسي جديد بمحطة البركة

أسيوط ـ محمود عجمي:

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تنفيذ مشروع خط طرد رئيسي جديد بمحطة رفع صرف صحي البركة، وذلك ضمن خطة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي بالمحافظة؛ ويأتي الخط الجديد كبديل احتياطي للخط القديم الذي تجاوز عمره 70 عاماً، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتفادي الأعطال المحتملة.

وأوضحت الشركة، أن المشروع يُنفذ ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني (IWSP2) بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، ويشمل إنشاء خط الطرد الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع "محطة البركة 3" داخل محطة الرفع الحالية، وتأهيل ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحي المراغي، وذلك خلال فترة تنفيذ تمتد إلى 18 شهراً.

وفي سياق متصل، أشارت الشركة إلى أنه جارٍ إعداد التصميم الابتدائي لمشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بمنطقة العزبة البحرية بمركز أسيوط، والتي ستُربط بمحطة رفع البنك الدولي القائمة بعد تأهيلها لاستيعاب التصرفات الجديدة.

من جانبه، أشاد المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بجهود فرق العمل في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكداً أنها ستُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المهندس هشام الدغار، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي وحدة التعاون الدولي، أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج IWSP2 تهدف إلى تعزيز كفاءة مرافق المياه والصرف الصحي، بما يتماشى مع التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة بمدينة أسيوط ومحيطها.