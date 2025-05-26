القبض على 5 أشخاص بالفيوم بسبب مشاجرة فى سوق مواشي

الفيوم- حسين فتحى:

ألقت أجهزة الأمن بقسم شرطة مركز طامية بمحافظة الفيوم، القبض على 5 أشخاص أثاروا الشغب بسوق الاثنين بطامية، وذلك بسبب الخلاف على بيع الماشية.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة مركز طامية، بوقوع مشاجرة وتبادل القذف بالطوب والحجارة بين بعض التجار بسوق طامية العمومى.

انتقل لموقع الواقعة اللواء محمد نبيل عبد التواب مساعد مدير الأمن للمنطقة الشرقية، وأشرف على فض الاشتباكات بين التجار وبعضهم البعض، وعودة حركة البيع و الشراء داخل السوق.

والقى الرائد محمد عشرى رئيس مباحث قسم شرطة مركز طامية، القبض على طرفى المشاجرة وهم ثلاثة من الطرف الأول واثنين من الطرف الثانى.

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائى، أن المشاجرة سببها خلاف بين تجار المواشي بسبب أولية بيع الماشية لأحد التجار ومحاولة كل طرف على أولية بيع مواشيه، واخطرت نيابة مركز طامية والتى تتولى التحقيق.