شباب المصريين بالخارج في جولة سياحية داخل عروس الصعيد

المنيا- جمال محمد:

استقبلت محافظة المنيا، اليوم الإثنين، وفدًا من الشباب المصريين بالخارج، خلال زيارته “عروس الصعيد”، ضمن برامج التعارف والدمج الثقافي التي تنظمها الدولة لتقوية الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وفي إطار جهود المحافظة للترويج للمقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها.

ووجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح الزيارة، وتقديم صورة مشرفة عن المحافظة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل فرصة لتعزيز التواصل الثقافي والتعريف بالمقومات السياحية التي تزخر بها المنيا، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ووضع المحافظة على خريطة السياحة الداخلية والخارجية.

وفي السياق، نظمت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، استقبالاً رسميًا للوفد الشبابي، تضمن توزيع هدايا ترويجية وسياحية تضم كتيبات تعريفية ومعالم مصورة لأبرز المواقع الأثرية والتاريخية بالمحافظة، من بينها آثار تل العمارنة، وبني حسن، وجبل الطير، والبهنسا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين محافظة المنيا والجهات المعنية بشؤون المصريين بالخارج، لتعزيز الانتماء الوطني، والتعريف بالجهود التنموية والمقومات الحضارية التي تشهدها المحافظة.